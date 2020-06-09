589 сотрудников полиции заразились коронавирусом в Казахстане с начала эпидемии

170 человек остаются на лечении, летальных случаев нет
С начала эпидемии в Казахстане у 589 сотрудников полиции был выявлен COVID-19, сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на брифинге во вторник.
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