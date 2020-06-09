170 человек остаются на лечении, летальных случаев нет
589 сотрудников полиции заразились коронавирусом в Казахстане с начала эпидемии
ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

С начала эпидемии в Казахстане у 589 сотрудников полиции был выявлен COVID-19, сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на брифинге во вторник.

«Да, действительно, на сегодняшний день в группе риска, кроме работников министерства здравоохранения, оказались сотрудники МВД, так как на блокпостах около 7 тыс. сотрудников несли службу. Кроме этого, было много пеших нарядов в местах массовых скоплений людей. Физически был прямой контакт, и поэтому мы тоже оказались в группе риска. Из сотрудников полиции было заражено 589 сотрудников органов внутренних дел, 419 на сегодняшний день излечились, 170 еще находятся на карантине, на лечении», - сообщил министр.

Тургумбаев также подчеркнул, что среди сотрудников полиции, уголовно-исполнительной системы и военнослужащих национальной гвардии летальных случаев от коронавирусной инфекции не зафиксировано.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Школы должны быть готовы начать новый учебный год в дистанционном формате – Аймагамбетов
Новости
В столице и Алматы начались задержания митингующих
Новости
Биртанов заявил о второй волне коронавируса в Казахстане
Новости
Бекшин заявил об усилении карантинных мер в Алматы
Новости
В столице многодетные матери объявили голодовку у здания Минтруда
Новости
Казахстан отменил требование для въезжающих иностранцев о наличии справки на COVID-19