589 сотрудников полиции заразились коронавирусом в Казахстане с начала эпидемии

С начала эпидемии в Казахстане у 589 сотрудников полиции был выявлен COVID-19, сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на брифинге во вторник.

«Да, действительно, на сегодняшний день в группе риска, кроме работников министерства здравоохранения, оказались сотрудники МВД, так как на блокпостах около 7 тыс. сотрудников несли службу. Кроме этого, было много пеших нарядов в местах массовых скоплений людей. Физически был прямой контакт, и поэтому мы тоже оказались в группе риска. Из сотрудников полиции было заражено 589 сотрудников органов внутренних дел, 419 на сегодняшний день излечились, 170 еще находятся на карантине, на лечении», - сообщил министр.

Тургумбаев также подчеркнул, что среди сотрудников полиции, уголовно-исполнительной системы и военнослужащих национальной гвардии летальных случаев от коронавирусной инфекции не зафиксировано.