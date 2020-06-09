Токаев подписал закон о сокращении количества операторов жилищных программ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ», сообщается на сайте Акорды.

Напомним, что документом объединяются действующие операторы жилищных программ АО «Казахстанская ипотечная компания», АО «Байтерек девелопмент», АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» в единого оператора жилищного строительства. Он будет заниматься финансированием и реализацией инвестпроектов и работать по принципу единого окна с местными исполнительными органами и стройкомпаниями.

Поддержка субъектов жилищного строительства и обеспечение доступности жилья будет осуществляться единым оператором за счет предоставления ипотечных займов на основании лицензии уполномоченного органа; управления правами требования по ипотечным займам в интересах и по поручению доверителя, гарантирования ипотечных займов, арендных платежей, взносов по накоплениям жилищных строительных сбережений; гарантирования займов (кредитов) на приобретение доли в многоквартирном жилом доме.

Закон направлен на обеспечение стимулирования субъектов строительной отрасли, развитие ипотечного кредитования, оптимизацию деятельности оператора жилищного строительства и экономию бюджетных средств за счет снижения административных расходов действовавших операторов. В результате объединения административные расходы операторов сократятся на 42%.