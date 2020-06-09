Следствие ходатайствует о содержании Асии Тулесовой под стражей на время досудебного расследования - адвокат

Следователь ходатайствует об избрании меры пресечения для активистки Асии Тулесовой в виде содержания под стражей на время досудебного расследования, сообщил Vласти в телефонном разговоре ее адвокат Алимжан Оралбай.

По его словам, меру пресечения будет санкционировать следственный суд, ожидается, что процесс пройдет в среду, 10 июня.

«Следователь сейчас ходатайствует об избрании меры пресечения Асие в виде содержания под стражей. (…) Мы считаем ее (меру пресечения – V) незаконной, так как согласно УПК, содержание под стражей в качестве меры пресечения применяется только с санкции следственного судьи в отношении подозреваемого в совершении преступления, за которое законом предусматривается лишение свободы на срок свыше 5 лет. Только в исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления, за которое законом предусматривается наказание сроком меньше пяти лет. Ни под одно из этих исключений Асия не попадает. На сегодняшний день ее подозревают по части 1 статьи 380 УК, максимальное наказание по этой статье – в виде лишения свободы на срок до трех лет. В отношении нее не может быть избрана мера в виде содержания под стражей», - сказал Оралбай Vласти.

Адвокат активистки также считает, что суд по мере пресечения Асие Тулесовой должен проходить очно и с участием СМИ.

Напомним, активистка Асия Тулесова была задержана после допроса в полиции накануне поздно вечером. Тулесову, лидера организации Almaty Urban Air, вызвали на допрос в полицию в качестве подозреваемой.

В субботу Тулесову задерживали дважды – сначала с группой протестующих на пересечении проспектов Абая и Назарбаева, затем – у здания Медеуского управления полиции, где она с группой других активистов требовала освобождения задержанных.

Во вторник общественные деятели и представители гражданских организаций обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с требованием освободить из ИВС активистку Асию Тулесову.