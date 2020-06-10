Виды встречных обязательств бизнеса пропишут в казахстанских госпрограммах

В Казахстане запретят корректировать индикаторы государственных программ и стратегических планов. А для предпринимателей, получающих господдержку, пропишут виды встречных обязательств. Соответствующие поправки в систему госпланирования правительство намерено внести в парламент. Об этом в среду в ходе пленарного заседания мажилиса при рассмотрении отчетов правительства и счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета за 2019 год рассказал министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«Имеется ряд проблемных вопросов в системе государственного планирования. К примеру, в государственных программах и стратегических планах предусматриваются мероприятия, характеризующие текущую деятельность государственных органов. В программы вносятся бесчисленные корректировки, в качестве индикаторов планируются основные макроэкономические показатели. При планировании бюджета не проводится оценка экономической эффективности бюджетных расходов», - сказал Жамаубаев.

По его словам, в настоящее время подготовлены меры по совершенствованию системы государственного планирования. В частности, будет запрещена корректировка индикаторов государственных программ и стратегических планов.

«В государственных программах будут предусмотрены виды встречных обязательств предпринимателей, получающих финансовую поддержку (от государства – V)», - отметил глава Минфина.

Кроме того, правительство внесет в мажилис законопроект о внесении изменений и дополнений в бюджетное законодательство, которым предлагается пересмотреть механизм стратегического и бюджетного планирования. Документом будет введена норма проведения оценки ожидаемого экономического эффекта от бюджетных инвестиций, открытие специального счета в органах казначейства операторам, предоставляющим меры государственной поддержки предпринимателям.

«Все предложенные поправки направлены на улучшение бюджетного процесса», - заверил министр финансов.

В целом, по его информации, в 2019 году за счет расходов бюджета реализованы 53 стратегических направления через финансирование 344 бюджетных программ. Достигнуто 264 индикатора стратегических планов, профинансировано 13 государственных программ. В рамках госпрограммы «Нұрлы Жол» объем транзитных грузов составил 19,5 млн тонн, построено и реконструировано 115 км сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. По госпрограмме «Нұрлы Жер» более 19 тыс. квартир введено в эксплуатацию для социально уязвимых слоев населения и работающей молодежи. В рамках программы «Енбек» 22 тыс. молодежи охвачены техническим профессиональным обучением, 19 тыс. человек получили микрокредиты и гранты. Впервые почти 6 тыс. молодых людей открыли и расширили собственное дело.

«В целом государство выполнило свои социальные обязательства в полном объеме», - заключил Жамаубаев.