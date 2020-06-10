Мажилис закрепил возврат земель Бурабая и Кок-Жайляу в состав особо охраняемых

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий». Документ предусматривает возврат в упрощенном порядке земель особо охраняемых территорий в собственность государства.

«Основной целью разработки законопроекта является упрощение процедуры возврата в состав особо охраняемых природных территорий земель запаса, ранее выведенных из их состава для строительства и функционирования объектов туризма, водохозяйственных сооружений, обустройства и функционирования объектов государственной границы Республики Казахстан, нужд обороны и не используемых в указанных целях», - сказал Конуров.

Данные изменения, по его словам, вызваны необходимостью сохранения природных комплексов и объектов природно-заповедного фонда, имеющих особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность, и расположенных на возвращаемых земельных участках. При этом решение о переводе таких земель будет приниматься в зависимости от категории особо охраняемой природной территории при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы и без разработки проектов естественно-научных и технико-экономических обоснований.

«Для развития экологического туризма депутатами предложено расширить перечень услуг, оказываемых природоохранными учреждениями, такими как предоставление в прокат верховых животных», - также отметил депутат.

Как сообщалось ранее, основная идея законопроекта заключается в возврате в состав особо охраняемых природных территорий земель, ранее выведенных для строительства и функционирования объектов туризма и сооружений, имеющих особое стратегическое значение и не используемых по назначению.

«На практике такие случаи имеются – это земли государственного национального природного парка «Бурабай» и Иле-Алатауского государственного национального природного парка», - говорил депутат мажилиса Берик Оспанов.

В связи с тем, что переведенные земли не осваиваются и не входят в состав особо охраняемых природных территорий, пояснял депутат, они должным образом не охраняются. В результате чего теряют свою уникальность и ценность. Более того, может быть нанесен ущерб растительному и животному миру.

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