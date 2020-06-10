Все устали ждать белый снег в Темиртау – Мирзагалиев

Выступая на отчетной встрече перед населением в среду, министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев особо отметил проблему экологии Темиртау. По его словам, к 2024 году планируется сократить количество выбросов АО «АрселорМиттал Темиртау» на 30%, а европейских стандартов по выбросам планируется достичь до 2035 года.

«Хочу отметить, что проблема Темиртау, она у нас у всех на устах. Все устали ждать белый снег, он то черный, то розовый, но никак не белый. И проблема, она продолжается уже последние 50 лет», - сказал министр.

В прошлом году, по словам Мирзагалиева, с руководством «АрселорМиттал Темиртау» была достигнута договоренность о снижении выбросов на 30%. Для системного решения проблемы выбросов, сбросов и размещения отходов, отметил министр, в новый экологический кодекс внедрили понятие наилучших доступных технологий (НДТ).

«В соответствии с новым экологическим кодексом и НДТ, о которых мы говорим, мы полагаем, что мы сможем достичь до 35 года (2035 год – V) – где-то раньше, максимум – это 35-й год, мы сможем достичь европейского уровня по выбросам. В Европе, я хочу отметить, ушло на это тоже 15 лет, и благодаря этому на 94% было сокращено количество выбросов. Нам необходимо эту проблему решать точно также системно, и мы ее решим», - резюмировал он.