Депутат мажилиса Бекболат Тлеухан сообщил, что заразился коронавирусом

Он находится в больнице
Депутат мажилиса Бекболат Тлеухан сообщил в своем Instagram, что заразился коронавирусом и сейчас находится в больнице.
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