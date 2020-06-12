Депутат мажилиса Бекболат Тлеухан сообщил, что заразился коронавирусом

Депутат мажилиса Бекболат Тлеухан сообщил в своем Instagram , что заразился коронавирусом и сейчас находится в больнице.

«На меня также повлияла глобальная пандемия. Тест на коронавирус показал положительный результат. Сначала я начал лечиться дома. Сейчас я нахожусь под полным медицинским наблюдением в больнице. Я принимаю соответствующее лечение», - написал депутат, отметив, что у него симптомы, «которые врачи называют».

Он призвал граждан «принять строгие меры предосторожности».

«Хотя чрезвычайное положение закончилось, карантин еще не закончен», - подчеркнул Тлеухан.

В пресс-службе мажилиса сообщили, что мажилисмен Бекболат Тлеухан работал удаленно, а все депутаты регулярно проходят эспресс-тесты на коронавирус.

«У всех результаты отрицательные», - уточнили в мажилисе.

В новость в 12:00 добавлен комментарий пресс-службы мажилиса.