В Италии подали групповой иск на правительство, связанный с пандемией

В итальянском городе Бергамо в пятницу прокуратура допросит премьер-министра Италии Джузеппе Конте, министра внутренних дел Лучану Ламорджезе и министра здравоохранения Роберто Сперанцу после того, как родственники скончавшихся от COVID-19 обвинили правительство в халатности и потребовали провести расследование, пишет Русская служба ВВС .

В четверг прокуратура города получила 50 юридических жалоб, поданных общественной организацией Noi Denunceremo, в которую входят и родственники умерших. Они считают, что в Бергамо и других основных эпицентрах вспышки коронавируса, необходимо было вводить карантин раньше, чем это сделали власти. В частности, два города Ломбардии – Альцано-Ломбардо и Нембро – необходимо было объявлять красными зонами сразу после выявления там вспышек заболевания.

Это первый групповой иск в Италии, связанный с пандемией. Теперь прокуроры должны установить, есть ли основания для предъявления обвинений в преступной халатности.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте уже заявил, что «не переживает»: «Я добросовестно изложу все известные мне факты. Я приветствую любые расследования. У граждан есть право знать, а у нас есть право ответить». В апреле в интервью Би-би-си он выразил несогласие с обвинениями в недооценке кризиса, заявив, что если бы он ввел карантин раньше, когда только стало известно о первых заражениях, «его бы приняли за сумасшедшего». По его словам, Италия не могла ввести масштабный карантин, как в китайском Ухане.

Министр здравоохранения Ломбардии Джулио Галлера в свою очередь считает, что с 23 февраля было понятно, что в Альцано-Ломбардо и Нембро уже было много случаев заражений, а введение карантина – это прерогатива правительства страны. На это Конте ответил, что если бы Ломбардия захотела, Альцано-Ломбардо и Нембро стали бы «красными зонами».

По Европе коронавирус начал распространяться именно из Ломбардии, напоминает Би-би-си, и более половины всех смертей в Италии приходится именно на этот регион. 21 февраля карантин ввели в небольшом городке Кодоньо, 8 марта ограничения появились в Ломбардии и 14 провинциях в соседних регионах Венето, Пьемонт и Эмилия-Романья, 10 марта карантин ввели по всей Италии. В начале марта стало понятно, что больницы в Ломбардии не справляются с наплывом пациентов, не хватало свободных мест, защитных средств и медперсонала.

По последним данным, в Италии с начала эпидемии инфекция выявлена более чем у 236 тыс. человек, а по смертности страна занимает четвертое место в мире – более 34,1 тыс. летальных случаев.