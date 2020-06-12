Среди сотрудников аппарата мажилиса и других депутатов случаев заражения коронавирусом не выявлено

«Мажилис принимает все необходимые меры для нераспространения коронавирусной инфекции. Вместе с тем тест на определение коронавирусной инфекции показал положительный результат у одного из депутатов мажилиса. В настоящее время коронавирусная инфекция обнаружена у депутата мажилиса Бекболата Тлеухана, который проходит необходимый курс лечения. Мажилисмен в течение длительного времени, предшествующего обнаружению инфекции, находился на удаленном режиме работы. Иных случаев заболеваний в настоящее время ни у депутатского корпуса, ни у сотрудников аппарата не выявлено», - сообщили в пресс-службе.

Здесь напомнили, что с первых дней введения карантина депутатам было рекомендовано находиться в здании мажилиса только в дни проведения пленарных заседаний, заседаний комитетов и рабочих групп по контрольным законопроектам, при этом все пленарные заседания транслируются в режиме онлайн, а депутаты старше 65 лет перешли на удаленный режим работы. Также дистанционно работают над законопроектами и руководители рабочих групп.

«С первых дней карантина в здании мажилиса были введены ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Для эпидемиологического контроля входы в здание оснащены медицинскими тепловизорами и антисептическими средствами, в помещениях организована обработка дезинфицирующими средствами в местах общего пользования, соблюдается масочный режим и социальная дистанция между сотрудниками Аппарата, 80% которых переведены на удалённый режим работы. Кроме того, и депутаты мажилиса, которые принимают участие в заседаниях палаты, и сотрудники аппарата регулярно проходят тесты на определение коронавирусной инфекции», - проинформировали в пресс-службе.

Сегодня стало известно, что депутат мажилиса Бекболат Тлеухан заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram.