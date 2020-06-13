В нескольких американских штатах полиции запретили удушающие приемы

В частности, губернатор штата Айова Ким Рейнольдс подписала закон, который запрещает полиции применение удушающих приемов. Также этот закон не позволяет ранее уволенным за проступки сотрудникам полиции снова вернуться на службу.

Аналогичный запрет ввели ранее власти Миннеаполиса, эту инициативу поддержало также управление по правам человека Миннесоты. По решению суда в Миннеаполисе запрещается использование любых захватов шеи и удушающих приемов полицейскими при задержании, каждый сотрудник полиции обязан сообщать о любых случаях неправомерного применения силы при задержании и препятствовать их использованию всеми доступными способами.

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом поручил прекратить по всему штату обучение полицейских удушающим приемам и намерен подписать закон, запрещающий их применение на территории штата.

А губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал законы, усиливающие контроль над действиями полиции, в том числе об уголовной ответственности за применение удушающего приема при задержании. Один из законов назван в честь Эрика Гарнера, который погиб в 2014 году во время задержания. К нему также был применен удушающий прием. Документ характеризует такие действия полицейского как преступление c отягчающими последствиями, наказание за него – до 15 лет тюрьмы. Второй закон отменяет положения действовавшего с 1970-х годов закона, согласно которому дисциплинарные записи о сотрудниках полиции хранились в тайне.

Между тем в Сиэтле, штат Вашингтон, окружной суд временно запретил полиции «применять химические раздражители или снаряды любого типа против лиц, мирно участвующих в акциях протеста или демонстрациях». Слезоточивый газ может быть использован только в том случае, если альтернативные меры по подавлению массовых беспорядков, включая перечный газ, были неэффективны. Постановление было выпущено после того, как группа активистов Black Lives Matter подала в суд на полицию Сиэтла в связи с тактикой правоохранителей при подавлении протестов. Постановление будет действовать две недели.

В Далласе федеральный суд США также ввел временный запрет на применение властями и полицией слезоточивого газа для сдерживания протестующих. Запрет вступил в силу в четверг и будет действовать до 9 сентября. Полиции запрещено использовать не только слезоточивый газ, но и дымовые шашки, светошумовые гранаты, перечный газ, дубинки и другие химические средства во время протестов против протестующих, сторонних наблюдателей, журналистов или гражданских лиц, которые не представляют непосредственной угрозы.

Напомним, что по городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан в Миннеаполисе 25 мая. Его подозревали в использовании поддельных документов. Полицейские надели на мужчину наручники и повалили его на землю, при этом один из полицейских надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские это игнорировали. Вскоре после этого мужчина умер в одной из городских больниц. Судебно-медицинская экспертиза показала, что Флойд умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания), вызванного использованными полицией при задержании приемами.

По делу о гибели Джорджа Флойда предъявлено обвинение четверым бывшим полицейским.