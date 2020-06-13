Еще один пациент умер от коронавируса в Павлодарской области

В Павлодарской области еще один пациент умер от последствий коронавируса, сообщила поздно вечером в субботу пресс-служба Минздрава.

По ее данным, умерла 78-летняя женщина. Другой информации - о времени госпитализации, возможных сопутствующих заболеваниях - в сообщении не приводится.

В Павлодарской области это 11-й случай смерти от коронавируса, известно еще как минимум об одном летальном случае зараженного коронавирусом, когда причиной смерти врачи сочли другую болезнь.

Большинство смертей в регионе были зарегистрированы в последние две недели. К этому моменту Павлодарская область по числу смертельных случаев находится на втором месте в стране (вместе с Шымкентом), уступая только столице, а по уровню смертности - лидирует в Казахстане. При этом регион занимает одно из последних мест по числу зарегистрированных официально случаев коронавируса - их 374 (включая 41 бессимптомного пациента, выявленного с 3 июня, когда таких носителей вируса перестали включать в официальную статистику).

Ни павлодарское управление здравоохранения, ни Минздрав никак не комментировали рост смертности в регионе и в стране в целом в последние две недели.

Всего в Казахстане от коронавируса умерло 73 человека. После каждого смертельного случая специальные комиссии изучают обстоятельства смерти, решая, относить его к статистике летальных исходов от коронавируса или нет. Министр здравоохранения Елжан Биртанов 4 июня впервые сообщил, что от других болезней скончалось 37 пациентов, которые были заражены коронавирусом. Регистрировались ли такие смерти после 4 июня - неизвестно.