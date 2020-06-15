Столичным организациям рекомендовали максимально перевести штат на удаленный режим работы

В столице с учетом эпидситуации и увеличения количества обращений жителей, заразившихся коронавирусом, городским оперативным штабом по противодействию распространения КВИ организациям рекомендовано перейти на удаленный режим работы.

«Организациям необходимо максимально перевести работников на дистанционный режим работы. Организации, чья деятельность разрешена, должны усилить контроль за соблюдением жестких санитарно-эпидемиологических норм. Половина инфицированных COVID-19 приходится как раз на коллективные (трудовые) очаги! Совместно с полицейскими, санврачами и волонтерами мобильной группой акимата на ежедневной основе проводятся рейды на соблюдение строгих саннорм – в случае нарушений объекты закрываются», - написал аким города Алтай Кульгинов в Instagram.

Кроме этого, по его информации, в городе увеличено количество провизорных коек для инфицированных еще на 400, в том числе на базе стационаров определены отдельные койки для лиц с инфарктом, инсультом, сахарным диабетом, у которых подозревают КВИ. Кульгинов напомнил, что ранее для пациентов с пневмонией и ОРВИ были открыты отдельные корпуса, где их дополнительно проверяли на коронавирус.

«Это позволило своевременно выявить инфекцию на ранней стадии», - отметил аким.

После онлайн-встречи с главврачами городских и частных поликлиник, руководителями стационаров, анализ-центров и главным санврачом города было решено перейти на телемедицину для лечения бессимптомных носителей коронавируса. То есть медработники посредством видеосвязи отслеживают здоровье и консультируют по всем вопросам бессимптомных пациентов, а в случае проявления симптомов их госпитализируют.

«Продолжаем практику по изоляции авиапассажиров, прилетевших из-за рубежа. В гостинице «Рамада Плаза» подготовлены номера, оборудованные под медстационары. Напомню, с 22 марта, когда в городе закрыли въезд и выезд, городским оперштабом было принято решение проверять всех авиапассажиров – это позволило не допустить в город инфицированных», - отметил он.

Горожанам необходимо соблюдать строгие саннормы, подчеркнул Кульгинов: носить маски, особенно в закрытых помещениях, по мере возможности не посещать места массового скопления людей, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать соцдистанцию, воздержаться от походов в гости и семейных торжеств, не собираться большими группами, так как «риски еще не сняты».

«Соблюдая меры предосторожности, вы обезопасите себя и своих близких. В городе зафиксированы семейные очаги - один человек заразил всех членов семьи: престарелых родителей, детей, супруга», - отметил глава города.

В целях недопущения распространения инфекции в городе, в местах массового скопления людей, на постоянной основе проводится дезинфекция, на территории поликлиник и больниц власти увеличат количество дезинфицирующих тоннелей и тепловизоров.

«По данным врачей, состояние пациентов оценивается, как крайне тяжелое. К сожалению, не все инфицированные добросовестно соблюдают рекомендации медработников, кроме того, занимаются самолечением и несвоевременно обращаются за медпомощью. Ни в коем случае нельзя недооценивать последствия для организма от COVID-19. Несоблюдение и игнорирование саннорм горожанами может сказаться на мгновенной вспышке инфекции, которая может охватить весь город – этого нельзя допустить. Иначе мы будем вынуждены вернуться к строгому режиму карантина», - предупредил аким столицы.

По последним данным Минздрава, в столице за весь период зарегистрировано 2 760 случаев заражения КВИ, при этом с 3 июня не учитываются бессимптомные носители инфекции. Только за минувшие сутки таких больных выявлено 69. Скончались в городе от коронавируса за весь период 15 заболевших.