Премьер Кыргызстана подал в отставку

Глава правительства Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Его заявление опубликовано на сайте правительства . В своем обращении Абылгазиев заявил, что отставка связана со скандалом о продаже радиочастот, однако свою причастность к этому он отрицает, передает Kloop .

«Я уже говорил и еще раз хочу особо подчеркнуть, что не имею никакого отношения к этому делу, а прозвучавшие в мой адрес обвинения не имеют под собой никаких оснований. В течение моего двухнедельного отпуска следственные органы ко мне с какими-либо вопросами не обращались. Уверен, что следствие расставит все по местам и выявит истинных виновных в нарушении закона», — заявил он.

По его словам, расследование еще не завершено, а страна «противостоит угрозе коронавируса и борется с последствиями для экономики», правительство должно работать стабильно.

Обязанности главы правительства возложены на первого вице-премьера Кубатбека Боронова.

Депутат Жанар Акаев в конце мая обвинил тогда еще премьера Абылгазиева в том, что тот может быть связан с продажей радиочастот «за бесценок». Он сообщил, что при премьер-министре Темире Сариеве 15 МГц продали на аукционе за 1 млрд 500 тысяч сомов, а при Абылгазиеве уже 200 МГц продают за 700 сомов.