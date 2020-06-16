В горах Туркестанской области погиб подросток

В Толебийском районе Туркестанской области проводится спасательная операция по спуску с горы заблудившихся детей, сообщает пресс-служба комитета по ЧС МВД РК. Один подросток найден погибшим.

«Днем 15 июня в 5-ти км от с.Бургулюк Толебиского района Туркестанской области, зона отдыха «Бургулюк», группа в составе из 25-ти человек, из них трое взрослых и 22 ученика, вышли отдыхать у подножья гор. Группа из 9 учеников и 1 воспитателя вышли в горы днем, а 6 учеников и 1 воспитатель самостоятельно спустились с горы и 3 ученика заблудились. В 22:48 после спуска с гор воспитатель сообщил информацию на номер «112» о происшествии», - проинформировали в КЧС.

Поисково-спасательные работы начались в 23:00 силами оперативно-спасательного отряда ДЧС Шымкента, ДЧС Туркестанской области, на место также выехали бригады скорой медицинской помощи и полиция. Всего в спасательной операции было задействовано 23 человека и 5 единиц техники.

В час ночи 16 июня было обнаружено тело 17-летнего подростка, который сорвался с обрыва.

В данный момент спасателями найдены еще 2 ученика, которые находятся в горах. Сейчас проводится спасательная операция, чтобы с помощью альпинистского снаряжения спустить детей вниз. Однако она затрудняется скалистой местностью, высокогорьем и крутыми склонами, отметили в КЧС.