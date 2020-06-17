Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин заразился коронавирусом

«Спикер мажилиса строго придерживался карантинных мер, в последний месяц работал дистанционно, ни с кем не контактировал, за исключением дня пленарного заседания. При этом Нурлан Нигматулин перед каждым пленарным заседанием проходил тестирование на коронавирус. Вместе с тем 9 и 11 июня председатель мажилиса принимал министра здравоохранения по вопросу возвращенного из сената проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения». В связи с положительным анализом у Елжана Биртанова спикер мажилиса 16 июня прошёл очередное тестирование. К сожалению, тест показал положительный результат. При этом диагноз поставлен как бессимптомный», - говорится в сообщении.

Сейчас Нигматулин находится на самоизоляции, но продолжает работать дистанционно.

«Запланированное на 17 июня пленарное заседание мажилиса проведет его заместитель», - уточнили в пресс-службе палаты парламента.

12 июня министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов и премьер-министр страны Аскар Мамин были с рабочей поездкой в Жамбылской области, где запускали строительство завода по производству вакцин. 14 июня стало известно, что Биртанов заразился коронавирусом и был госпитализирован. После этого контактировавшие с ним глава кабмина, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов и министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев ушли на самоизоляцию, их первые тесты на КВИ показали отрицательный результат.

Накануне в Минздраве сообщили, что у Елжана Биртанова пневмония, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.