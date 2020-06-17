В Атырауской области ограничили время работы ряда объектов

«Продлить действие карантинных ограничительных мероприятий на территории города Атырау и Атырауской области до полной стабилизации эпидемиологической ситуации», - говорится в документе.

При этом с 23:00 до 06:00 водится полный запрет на передвижения граждан и автотранспорта в Атырауской области, за исключением сотрудников акиматов, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательные и аварийно-технические службы, а также работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения без посторонних лиц и членов семьи.

С 06:00 до 23:00 жителям региона разрешено передвигаться на личном, служебном и общественном транспорте только на работу, за продуктами и предметами первой необходимости, в аптеку, в медучреждение в экстренных случаях, для получения услуг по разрешенным видам деятельности в непосредственной близости от места проживания. При этом выходить из дома они должны обязательно в масках и соблюдать дистанцию 1,5-2 метра.

С 7 утра 18 июня 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора переводятся на «дистанционную» форму работы, с проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи; отделения ЦОНов будут работать с 10 утра до 5 вечера и оказывать только услуги, которые невозможно получить онлайн, и по предварительной записи. Время работы продовольственных и непродовольственных рынков установлено с 10:00 до 17:00, гипермаркетов, супермаркетов и других продуктовых магазинов – с 09:00 до 21:00, объектов общественного питания с количеством посетителей не более 30 человек одновременно - с 10:00 до 21:00, непродовольственных торговых объектов (торговые центры, торговые дома, магазины), услуг по ремонту сотовых телефонов, другой техники, ателье, фотосалонов – с 10:00 до 21:00. Парикмахерские, салоны красоты должны работать строго по записи и с 10:00 до 19:00, образовательные центры, кружки, центры детского развития (заполняемость не более 10 человек) – с 09:00 до 16:00, спортивные объекты (только на открытом воздухе) до 30 человек, без зрителей – с 10:00 до 21:00, фитнес-центры (заполняемость не более 10 человек), СПА-салоны, бассейны – с 10:00 до 21:00, объекты культуры для сотрудников до 30 человек, без зрителей – с 10:00 до 21:00.

Остаются под запретом зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также семейные, памятные мероприятия, (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки), в том числе на дому, и иные мероприятия с массовым скоплением людей; посещение общественных мест, в том числе площади, парки, скверы, набережные; деятельности всех детских дошкольных организаций независимо от форм собственности, загородных оздоровительных и пришкольных лагерей, кинотеатров, театров, выставок, интернет и компьютерных клубов, игорных заведений, деятельность религиозных объектов, развлекательных объектов, компаний по оказанию кейтеринговых услуг, по организации праздников, в том числе туристических объектов, загородных зон отдыха.

В здание железнодорожных вокзалов не будут запускать провожающих или максимум одного человека при необходимости, а для прибывающих и убывающих пассажиров будут действовать отдельные коридоры.