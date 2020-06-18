Государства будут сотрудничать только по гражданским делам
Парламент ратифицировал соглашение между Казахстаном и Ираном о взаимной правовой помощи

Тамара Вааль, Vласть

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации соглашения между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о взаимной правовой помощи по гражданским делам».

«Соглашение направлено на развитие правового сотрудничества Казахстана с Ираном; урегулирование оказания правовой помощи по гражданским делам; создание эффективного двустороннего механизма защиты прав и интересов физических и юридических лиц обоих государств», - перечислили министр юстиции Марат Бекетаев.

По его словам, актуальность заключения соглашения обусловлена необходимостью обеспечить полноценную правовую защиту интересов граждан Казахстана, находящихся на территории Ирана.

В частности, документ предоставляет право физическим и юридическим лицам обоих государств на защиту личных и имущественных прав, на обращение в суд и другие компетентные органы, на пользование бесплатной юридической помощью и уменьшение судебных издержек.

«Взаимная правовая помощь будет осуществляться в следующих формах: вручение документов, сбор и передача доказательств, вызов свидетеля и эксперта, признание и исполнение юридических актов и арбитражных решений, а также обмен правовой информацией и материалами», - объяснил глава Минюста.

При этом в исполнении правовой помощи стороны могут отказать, если это нанесет ущерб их суверенитету, безопасности, общественному порядку или основным принципам национального законодательства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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