В Алматы в выходные полиция будет патрулировать город

В предстоящие выходные в Алматы, когда приостанавливается работа крупных объектов и будут закрыты парки, а горожанам рекомендована сидеть дома, за соблюдением всех требований будут следить правоохранительные органы – они будут патрулировать город, сообщил на брифинге в четверг главный государственный санитарный врач мегаполиса Жандарбек Бекшин.

«Мы ограничиваем посещение мест массового скопления граждан, в том числе, часто посещаемых мест, улиц для пеших прогулок, парков, скверов, а также площадей, детских и спортивных площадок, а также туристических мест, в том числе это Медео, Кок-Тобе, Чимбулак, набережная Сайрана, Есентай, Терренкур и другие. В период приостановления деятельности на всех объектах мы рекомендуем провести дезинфекционные работы как внутри помещений, так и на прилегающей территории. Департаменту полиции города Алматы поручено организовать патрулирование по соблюдению введенных ограничений в местах массового скопления населения, обеспечить безопасность дорожного движения в городе», - сообщил Бекшин.

При этом, как сообщил санврач, сначала граждан будут предупреждать.

«Есть патрульно-постовые службы, которые патрулируют территорию города, в ходе патрулирования будут вести контроль, который будет сначала иметь предупредительный характер. Если, конечно, не будут отдельные граждане слушать, то в отношении них будут применяться меры за нарушение общественного порядка», - уточнил Бекшин.

Он напомнил, что жителям рекомендовано «по возможности находиться дома, в особенности лицам старше 65 лет».

Заместитель руководителя управления городской мобильности Ерлан Адилов в свою очередь уточнил, что будет в выходные будет приостановлена работа автобусов, троллейбусов, пригородных маршрутов и метрополитена.

«Такси будет работать в обычном режиме, все таксомоторные парки будут работать круглосуточно, все меры руководством таксомоторных парков будут приняты по санобработке салонов. В будние дни весь общественный транспорт будет функционировать в обычном режиме с 6:00 до 23:00», - проинформировал Адилов.