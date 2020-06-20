Акимат столицы обещает расширить число мест в больницах и мощности лабораторий

В понедельник дополнительно будет развернуто 200 койко-мест, под стационары также перепрофилируют и ряд учреждений, говорится в сообщении акимата. Кроме того, за каждой городской поликлиникой закреплена возможность проведения компьютерной томографии. "Это позволит на ранней стадии выявить пневмонию", - указывается в сообщении.

Акимат также сообщает о закупе КТ и аппаратов ИВЛ, но не уточняет количество приобретаемого оборудования.

Власти города также запустят в столице мобильные лаборатории для тестирования на коронавирус и обещают увеличить мощности действующих лабораторий.

На этой неделе руководитель горздрава Сауле Кисикова признала, что в городе занято 90% коек, предназначенных для зараженных COVID-19. Кроме того, в больницы города ежедневно поступает большое число пациентов с пневмонией.

Жители столицы и Алматы сталкиваются с проблемами при госпитализации и при тестировании на коронавирус.

В столице подтверждено 4 177 случаев коронавируса, 29 человек умерли от последствий COVID-19.