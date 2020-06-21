Кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарико предъявили уголовное обвинение

Кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарико предъявлено обвинение по уголовной статье, но по какой именно, его адвокат не сообщает, пишет Meduza .

«Статью, по которой обвинение предъявлено, я не могу назвать в рамках подписки о неразглашении материалов дела», - сказал адвокат Дмитрий Лаевский.

Он добавил, что Бабарико «категорически не согласен с предъявленным обвинением», а защита настаивает на полной его невиновности.

Виктора Бабарико называют главным соперником действующего президента Беларуи Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа выборах.

Бабарико был задержан 18 июня вместе с сыном. Они были доставлены в департамент финансовых расследований комитета госконтроля на допрос. Следственные действия были связаны «с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов» в рамках уголовного дела по «Белгазпромбанку», который до недавнего времени возглавлял Виктор Бабарико. В банке проходили обыски и задержания. Сам Бабарико считает, что это «в большей степени политический заказ». Позже СМИ сообщали, что он и его сын водворены в СИЗО, а в доме Виктора Бабарико прошли обыски. По данным штаба политика, за выдвижение Бабарико было собрано 425 тыс. подписей. Кандидатам в президенты Беларуси для официальной регистрации необходимо собрать 100 тыс. подписей в свою поддержку.

После того как КГК официально объявил о задержании Бабарико, в центре Минска выстроилась многокилометровая живая цепь солидарности с оппозиционными кандидатами, пишет РБК, проезжающие машины сигналами поддерживают вышедших на улицы людей.

В предвыборном штабе Бабарико после его задержания заявили, что то, что «сейчас происходит с Виктором и Эдуардом, показывает, с каким цинизмом относится белорусское государство к своим гражданам».

Викто Бабарико – уже второй потенциальный участник выборов, задержанный в ходе избирательной кампании, напоминает РБК. Ранее в СИЗО был отправлен популярный блогер Сергей Тихановский.

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