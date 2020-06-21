В Актобе за неделю от пневмонии умерли 16 пациентов

В Актобе за неделю сотни человек поступили в больницы с пневмонией, при этом тест на коронавирус, который часто приводит к ней, у заболевших показывает отрицательный результат.

Резкий рост числа заболевших пневмонией в городе зафиксировали на этой неделе, когда в день число госпитализаций доходило до 130, от пневмонии скончалось 16 человек, сообщила на брифинге в воскресенье замруководителя управления здравоохранения Актюбинской области Светлана Есенаманова, передает госагентство Казинформ.

«Пик пневмонии пришелся на эту неделю. В понедельник регистрировали по 30-40 случаев, было принято решение об открытии 300 коек в железнодорожной больнице. В день открытия стационара в больницу поступило 100 человек с пневмонией, обратившихся было 130. На следующий день мы госпитализировали еще 100 человек. В актюбинский медицинский центр мы госпитализировали 110 больных. Сейчас в АМЦ 169 больных. Сегодня произошел небольшой спад, на вчера было 91 диагностированный, 70 госпитализировано, за ночь 69 случаев. Надеемся, что будет снижение заболеваемости. Данная пневмония очень быстро развивается. Достаточно двух дней для изменений в легких, оказываемая нами помощь не дает эффекта. На ПЦР-анализе КВИ не определяется, но изменения в легких происходят, происходит летальный исход. Ситуация аховая, нам врачам очень тяжело. Многие врачи в поликлиниках заболели, это наиболее уязвимое звено», - сказала Есенаманова.

По ее словам, принято решение открыть новые отделения в больницах, госпитализировать будут пациентов в тяжелом состоянии.

В Актюбинской области подтверждено 898 случаев коронавируса. По официальным данным, от его последствий в регионе скончался один человек. Однако, известно о том, что еще, как минимум, двое зараженных коронавирусом пациентов, умерли, согласно заключению врачей от других заболеваний.