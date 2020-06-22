В Алматы на базе БСМП развернут еще 300 провизорных коек

В акимате Алматы рассказали о дополнительных мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в городе. В частности, с сегодняшнего дня власти намерены увеличить охват ПЦР-тестированием и развернуть еще 300 провизорных коек.

«С 22 июня будет увеличена мощность лабораторий. На сегодняшний день ПЦР-тестирования на коронавирус проводятся в шести специализированных лабораториях. Бесплатным тестированием охвачены лица, относящиеся к группе риска. Также имеется возможность пройти обследование на КВИ методом ПЦР на платной основе. Возобновляет работу лаборатория «Олимп». С 24 июня также возобновит деятельность лаборатория MPK с пунктом забора на территории БЦ «Нурлы тау». С 26 июня начнет работу седьмая лаборатория мощностью 1 тыс. исследований в сутки, размещенная на территории КЦДС «Атакент». В данной лаборатории возможно проведение до 5 тыс. тестов в сутки», - проинформировали в акимате.

Также сообщается, что «для повышения доступности медицинской помощи пациентам с КВИ» с сегодняшнего дня к уже имеющимся 600 провизорным койкам дополнительно будет развернуто еще 300 мест на базе больницы скорой неотложной медицинской помощи.

«Ведется работа по увеличению количества инфекционных коек. Для этого будут перепрофилированы ряд других медицинских учреждений», - добавили в пресс-службе.

По данным акимата, сейчас для приема пациентов с подтвержденным случаем короновирусной инфекции развернуто 9 инфекционных стационаров, там проходят лечение 1 409 пациентов. Состояние 14 из них оценивается как крайне тяжелое, 131 пациент находится в тяжелом состоянии, у 937 пациентов состояние средней степени тяжести.

Помимо этого в штатном режиме работают многопрофильные стационары, которые круглосуточно принимают пациентов, в том числе в экстренном порядке.

А для своевременной диагностики пневмоний составлен помимо государственных клиник к диагностике подключены и частные медучреждения, дополнительно закуплено 2 компьютерных томографа, во всех поликлиниках работают кабинеты рентгенографии, заверяют в акимате.

«Для мониторинга пациентов с бессимптомным течением заболевания или легкой степенью тяжести в каждой поликлинике работает специально обученная мобильная бригада, что позволяет обеспечить качественное наблюдение за всеми пациентами. Приняты меры по лекарственному обеспечению медицинских организаций. Сформированы необходимые запасы. Данные дополнительные меры позволят стабилизировать ситуацию и повысить эффективность борьбы с COVID-19», - заключили в пресс-служба акимата Алматы.