Государство изменит подход к трудоустройству казахстанцев с инвалидностью

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разрабатывает новый законопроект по вопросам граждан с инвалидностью, в котором планируют изменить подходы к их трудоустройству. Об этом в четверг в ходе отчетной встречи с населением сообщил глава ведомства Биржан Нурымбетов.

«Мы сегодня идем на большой закон, в котором предусматриваем ряд мер. Планируется разработать атлас профессий, именно с учетом нарушения функций организации ограничения жизнедеятельности инвалидов. Мы хотим внести изменения по части трудоустройства. Сегодня у нас есть нормы закона – квоты от 2 до 4% на предприятиях по трудоустройству инвалидов, но они не полностью исполняются. Здесь и работодатели охотно не идут (на трудоустройство – V), - сказал Нурымбетов.

Поэтому Казахстан намерен применить опыт Канады или Финляндии, и в случае несоблюдения квоты по трудоустройству, ограничивать участие крупных и средних компаний в госзакупках. А вот для предприятий, которые исполняют обязательства, напротив, «предоставлять условные скидки при госзакупе». Кроме того, возможно, страна применит опыт Германии, Японии и Франции, где работодатели, которые не исполняют квоту, могут взамен оплатить компенсационные взносы в специальный фонд. И средства из этого фонда как раз будут расходовать на обучение инвалидов и на меры по их трудоустройству.

«Также мы в законопроекте хотим привлечь частное агентство занятости для трудоустройства лиц с инвалидностью. Такая норма у нас есть, но она не срабатывает, потому что мы, государство, платим мало частным агентствам занятости – 40-50 тыс. за одного человека. Мы готовы раз в пять увеличить (эту сумму – V) и сориентировать частное агентство занятости только на трудоустройство лиц с инвалидностью», - подчеркнул Нурымбетов.

Министр отметил, что во втором полугодии прошлого года проведено много встреч с лицами с инвалидностью, общественными организациями и работодателями. В итоге определили более 90 системных проблем в этой сфере.