АБР предоставит Казахстану $1 млрд. на смягчение последствий кризиса, вызванного коронавирусом

Азиатский банк развития (АБР) одобрил пакет помощи Казахстану в размере $1 млрд. Он призван помочь правительству страны «смягчить социальные и экономические последствия, а также воздействие на сектор здравоохранения пандемии коронавируса», сообщил институт развития.

«АБР привержен поддержке Казахстана в этот сложный период, - сказал президент АБР Масацугу Асакава. - АБР является ключевым партнером Казахстана в сфере развития, и данный пакет поможет смягчить распространение болезни и поддержать меры правительства по сдерживанию негативного воздействия пандемии. АБР будет работать с казахстанскими властями над внедрением ключевых структурных реформ, в том числе в сфере улучшения государственного управления и государственных институтов, обеспечения доступа к финансированию для малого бизнеса, поддержки зеленого финансирования и повышения производительности сельского хозяйства».

Финансовая помощь АБР будет направлена на «комплексный план поддержки здравоохранения, социальной защиты и занятости, а также восстановления экономики, разработанный правительством для смягчения негативных последствий пандемии», говорится в сообщении АБР.

«Правительственные меры в области здравоохранения включают предоставление средств индивидуальной защиты для медицинских работников на передовой линии борьбы с COVID-19 и выплату дополнительных бонусов медицинским работникам, в то время как медицинское обслуживание, связанное с COVID-19, будет оставаться бесплатным», указывает институт развития.

«Казахстанские власти осуществляют раздачу продуктовых наборов 1 миллиону социально уязвимых граждан и оказывают помощь бедным домохозяйствам и работникам, потерявшим доход из-за пандемии. Ответные меры правительства также включают содействие занятости в сельской местности и молодежи, предоставление доступного ипотечного финансирования и поддержку занятости для наиболее уязвимых слоев», - отмечается в сообщении АБР.

«Учитывая размер потребностей во внешней поддержке, АБР работает над обеспечением софинансирования данного пакета помощи Азиатским банком инфраструктурных инвестиций на сумму $750 млн. АБР также тесно координирует свою работу с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Организацией Объединенных Наций и другими партнерами по развитию», - отмечает Азиатский банк развития.