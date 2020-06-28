17 сотрудников аппарата президента Кыргызстана заразились коронавирусом

Как сообщается на сайте президента, после обнаружения коронавирусной инфекции у 8 сотрудников аппарата все сотрудники сдали анализы, и вирус подтвердился еще у 9 человек.

«По их результатам еще у 9 сотрудников, в том числе и у руководителя аппарата Досалы Эсеналиева, анализы на наличие коронавирусной инфекции подтвердили положительный результат. Общее количество заболевших сотрудников аппарата президента на сегодня составило 17 человек», - говорится в сообщении.

Указывается, что «все они находятся на изоляции в домашних условиях, получают медицинские консультации и продолжают работать в удаленном режиме». Болезнь протекает у всех по-разному.

Напомним, что ранее у двоих сопровождавших президента Кыргызстана в Москву на парад Победы был обнаружен коронавирус - у заведующего отделом внешней политики аппарата президента и одного сотрудника охраны. В итоге Сооронбай Жээнбеков не принял участие в параде. Позже сообщалось, что у главы государства тест на коронавирус отрицательный.

Кроме этого, коронавирусная инфекция обнаружена у 26 сотрудников аппарата правительства Кыргызской Республики. 25 июня COVID-19 был подтвержден у 11 человек, а при повторном анализе выявлен еще у 15 сотрудников. Среди заболевших – один из советников премьер-министра Артем Новиков и помощник премьер-министра.

«Согласно алгоритму санитарно-эпидемиологических мероприятий, все они отправлены на домашний карантин и проходят соответствующее лечение. У большинства из них болезнь протекает бессимптомно. Определены также лица, контактировавшие с ними», - указывается в сообщении на сайте правительства страны.

В частности, руководитель аппарата правительства - министр Таалайбек Темиралиев как контактное лицо находится в изоляции.

Большая часть сотрудников аппарата правительства продолжают работу дистанционно.