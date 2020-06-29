В Алматы на «Нурлы Тау» возобновил работу мобильный пункт ПЦР-тестирования на коронавирус

В Алматы с сегодняшнего дня возобновил работу мобильный пункт ПЦР-тестирования на коронавирус на «Нурлы Тау», сообщается на сайте Medical Partners Korea.

«С понедельника 29.06.20 г. возобновляется работа мобильного пункта «Нурлы Тау» (исключительно для пеших лиц) и стартует новый мобильный пункт «Халык Арена» (только для автомобилей). График работы: ежедневно с 09:00 до 16:00 без выходных», - говорится в сообщении.

Пока регистрация временно будет производиться на месте, но вскоре компания обещает возобновить онлайн регистрацию. Оплата производится только картой.

Вместе с тем сообщается, что те, кто не получил результаты за 18 июня, смогут пройти тестирование до 5 июля.

24 июня компания Medical Partners Korea опубликовала обращение, в котором объяснила, почему больше не может проводить тесты на коронавирус. Как оказалось, возникли проблемы с доставкой реагентов, тестовых и расходных материалов. В частности, Air Astana произвела разгрузку медицинского груза из-за личного багажа казахстанских граждан. В связи с задержкой результатов ПЦР, клиника пообещала вернуть деньги тем, кто не получил результаты до 22 июня. На сайте компании указывается, что «в связи с большим количеством заявок по поводу возврата денежных средств, данный процесс несколько задерживается».

В авиакомпании Air Astana заявили, что не получали запроса от компании Medical Partners Korea о перевозке груза медицинского назначения, поэтому приоритет при перевозке отдали багажу пассажиров. Но учитывая, что потребность страны в тестах на коронавирус, перевозчик обещал доставить груз в приоритетном порядке.

Отметим, что проблема с тестированием в стране наблюдается уже почти две недели. Власти Алматы обещали, что работа лабораторий для тестирования населения на коронавирус будет возобновлена на минувшей неделе – их работа была приостановлена, по официальной информации, чтобы провести дезинфекцию и отремонтировать оборудование. А чтобы исключить подобные сбои в будущем, будут привлечены другие частные лаборатории. В поликлиниках города говорили, что ПЦР-тестирование возобновят не раньше 29 июня.