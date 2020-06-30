Ранее ученые заявляли, что в мире распространяется 6 разновидностей коронавируса
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В России выявили более 100 штаммов коронавируса
ФОТО РИА НОВОСТИ

Генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил РИА Новости, что в России выявлено более 100 штаммов нового коронавируса.

«После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100», - сказал он.

В начале июня сообщалось, что эпидемиологи под руководством доцента Пенсильванского университета (США) исследовали структуру более 10 тыс. образцов коронавируса нового типа из разных регионов мира и пришли к выводу, что распространяется 6 его разновидностей.

С первых дней появления коронавирусной инфекции ученые пытаются понять, как эволюционирует ее возбудитель – вирус SARS-CoV-2. Сейчас известно, что он накапливает мутации примерно с той же скоростью, что и возбудитель гриппа, но пока нет достоверной информации, как эти мутации влияют на заразность и другие свойства вируса.

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