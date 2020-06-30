Казахстан ратифицировал соглашение с Ираном о взаимной правовой помощи по гражданским делам

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации соглашения между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о взаимной правовой помощи по гражданским делам», сообщается на сайте Акорды.

Соглашение направлено на развитие правового сотрудничества Казахстана с Ираном; урегулирование оказания правовой помощи по гражданским делам; создание эффективного двустороннего механизма защиты прав и интересов физических и юридических лиц обоих государств.

Актуальность заключения соглашения обусловлена необходимостью обеспечить полноценную правовую защиту интересов граждан Казахстана, находящихся на территории Ирана. В частности, документ предоставляет право физическим и юридическим лицам обоих государств на защиту личных и имущественных прав, на обращение в суд и другие компетентные органы, на пользование бесплатной юридической помощью и уменьшение судебных издержек.

Взаимная правовая помощь будет осуществляться в следующих формах: вручение документов, сбор и передача доказательств, вызов свидетеля и эксперта, признание и исполнение юридических актов и арбитражных решений, а также обмен правовой информацией и материалами. При этом в исполнении правовой помощи стороны могут отказать, если это нанесет ущерб их суверенитету, безопасности, общественному порядку или основным принципам национального законодательства.