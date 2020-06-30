Места для проведения митингов определили в столице

В столице определены три места для проведения митингов и маршрут для шествий. Решение принял маслихат в ходе 68-й очередной сессии, которая состоялась во вторник.

Как отмечается на опубликованном на странице маслихата в Facebook фото, в районе «Байконур» под митинг определен сквер на пересечении улиц Кудайбердыулы и Пушкина площадью более 4 тыс. кв. м и вместительностью до 1 тыс. человек.

В Есильском районе казахстанцы смогут выходить на митинг возле цирка «Столичный» со стороны Кургальжинского шоссе. Здесь также вместительность – до 1 тыс. человек.

Что касается района «Сарыарка», то здесь под санкционированные митинги с участием не более 500 человек утвержден сквер «Цветочный сад», расположенный между зданием министерства финансов и Президентским парком на пересечении проспектов Женис и Абая, а также улиц Бигельдинова и Желтоксан.

А вот для шествий маслихат определил участок от Аллеи Писателей, которая расположена на пересечении улиц Абая – Сембинова до сквера, расположенного на Кудайбердыулы – Пушкина.

На прошлой неделе маслихат Алматы утвердил три места для проведения мирных собраний – это сквер за кинотеатром «Сары-Арка», парк имени Махатмы Ганди и сквер имени Чокана Валиханова. А маршрут для шествий и демонстраций – от сквера имени Чокана Валиханова до парка имени Махатмы Ганди по улице Шевченко.