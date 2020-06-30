Также страна направит специалистов, работающих в вирусологических лабораториях
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Россия готова отправить в Казахстан медикаменты и тест-системы
ФОТО KARAGANDA-REGION.GOV.KZ

Россия готова направить в Казахстан гуманитарную помощь в виде медикаментов и тест-систем. Об этом российский премьер Михаил Мишустин заявил в телефонном разговоре с главой казахстанского правительства Аскаром Маминым, сообщается на сайте премьер-министра РК.

«Особое внимание было уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19. Российская сторона выразила готовность оказания гуманитарной помощи Казахстану в виде медикаментов и тест-систем с расходными материалами, а также направления в РК специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий», - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и транспортной сферах, а также промышленной кооперации и взаимодействия в рамках ЕАЭС.

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