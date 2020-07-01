Дополнительные меры по стабилизации курса тенге поручил принять Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Национальному банку принять дополнительные меры по стабилизации обменного курса, на периодической основе проводить оценку качества банковского сектора, а также держать на контроле вопрос беззалогового потребительского кредитования, сообщает в среду сайт Акорды.

«Подчеркиваю необходимость слаженной работы правительства и Национального банка в этом вопросе (стабильности обменного курса – V). Следует продолжить практику продажи квазигосударственными компаниями излишней валюты на внутреннем рынке. Национальному банку следует при необходимости принять дополнительные меры по стабилизации обменного курса», - дал поручение Токаев председателю Нацбанка Ерболату Досаеву в ходе встречи в Акорде.

Кроме того, Нацбанку совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка поручено держать на постоянном контроле вопрос беззалогового потребительского кредитования. Президент считает не менее ответственной задачей повышение прозрачности деятельности в финансовом секторе, что является «особенно актуальным в связи с активизацией мошеннических действий со стороны псевдоломбардных и микрофинансовых организаций».

«Я поручал провести проверку деятельности ломбардов и других финансовых организаций и представить информацию о состоянии этой сферы. Надо ускорить данную работу. На основе анализа итогов проверок я поручаю агентству совместно с генеральной прокуратурой внести предложения по системному улучшению регулирования в данной сфере и защите прав потребителей», - подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что мировые тенденции и функционирование страны в период пандемии показали необходимость внедрения современных технологий в финансовой сфере. В этой связи он поручил Нацбанку, правительству и МФЦА утвердить концепцию развития финансовых технологий и инноваций до 2025 года.

Еще одной важнейшей задачей Токаев определил активную кредитную поддержку экономики и бизнеса.

«Последние три года особого роста кредитования экономики не наблюдалось. Банки не ведут активной борьбы за каждого клиента, предлагая им максимально удобные и выгодные условия для работы. Вместе с тем в сегодняшних условиях бизнесу необходим финансовый ресурс, который они смогут получить максимально быстро. Поэтому Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком надо принять конкретные меры по увеличению кредитования экономики и МСБ», - сказал глава государства.

В целом президент отметил важность эффективной реализации денежно-кредитной политики в текущих условиях и заявил о необходимости учесть в разрабатываемой стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года фундаментальные тенденции на международных рынках.

«Новая стратегия должна создать стимулы для макроэкономической стабильности и устойчивого развития финансовой системы страны. Президент поручил Национальному банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка продолжить реализацию дорожной карты по итогам AQR и предусмотреть проведение оценки качества отечественного банковского сектора на периодической основе», - также отмечается на сайте Акорды.