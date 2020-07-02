КФГД утвердил максимальные ставки по депозитам в тенге на август

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на август. Верхний предел ставок установлен на уровне 14,5%, сообщается на сайте КФГД.

«Верхний предел максимальных ставок вознаграждения по депозитам установлен на уровне 14,5% (базовая ставка плюс 5 п. п.), что позволяет поддерживать их повышенную доходность. Отметим, что за банками сохраняется возможность регулировать ставки по депозитам в соответствии с их оценкой финансовой и экономической ситуации. Если максимальная ставка вознаграждения с учетом средневзвешенной рыночной ставки сложилась выше установленного предела, то в качестве максимально рекомендуемой ставки принимается значение установленного предела», - сообщили в КФГД.

В августе максимальные ставки по сберегательным депозитам на 12 и 24 месяца с пополнением составят 12,4% и 12,3%, без пополнения – 14,5% и 14,3%, соответственно. Максимальные ставки по срочным вкладам на 12 месяцев, рассчитанные на основе средневзвешенных ставок вознаграждения, останутся на прежнем уровне. Ставки по вкладам со сроком размещения на 24 месяца, также рассчитанные на основе средневзвешенных ставок вознаграждения, снизятся и составят 9,5% без права пополнения и 8,7% с правом пополнения. Значительное снижение ставок по этим депозитам в КФГД объяснили «низкой заинтересованности и экономической нецелесообразности поддержания повышенных ставок со стороны банков».

«Снижение в августе максимальных рекомендованных ставок по несрочным и краткосрочным депозитам в тенге – это завершающий этап плавного снижения ставок, начатый КФГД в мае текущего года», - отметили в фонде, напомнив, что КФГД принял решение повысить спреды к пониженной базовой ставке с последующим постепенным их уменьшением, чтобы не допустить «негативного влияния изменений базовой ставки на доходность по этой категории депозитов и на депозитный рынок в целом».

В результате в августе максимальная ставка по несрочным депозитам в тенге установится на уровне 9,5% годовых, что соответствует базовой ставке Нацбанка. Ставки по срочным депозитам на 3 и 6 месяцев с правом пополнения также составят 9,5%, без права пополнения – 10,0%. Ставки по сберегательным депозитам на аналогичные сроки составят 10,5% с пополнением и 11,0% без пополнения.

26 июня КФГД внес изменения в методику определения и установления размера максимальной ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц, установив верхний предел максимальных ставок вознаграждения по депозитам, который рассчитывается как сумма базовой ставки и спреда.

«Нововведение направлено на снижение системных рисков с целью сохранения финансовой устойчивости банков. Это позволит поддержать стоимость банковского фондирования на оптимальном уровне, не допуская чрезмерного завышения относительно базовой ставки и увеличения процентных расходов, косвенно стимулирующих рост ставок по кредитам», - отметили в фонде.