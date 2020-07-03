Общественный транспорт в столице прекратит работу на время карантина

В столице на период ужесточения карантина – с 5 до 19 июля – полностью остановят общественный транспорт, говорится в постановлении главного санврача города Жанны Пралиевой, распространенном поздно вечером в пятницу.

В городе также закроются торгово-развлекательные центры (в них могут продолжить работу только аптеки и супермаркеты), фитнес-центры, сауны, салоны красоты, образовательные центры, курсы и кружки.

Согласно постановлению, время работы различных объектов, которым разрешено работать, будет ограничено.

Так, ЦОНы будут работать только в будние дни с 9 до 15 часов. Продовольственные и непродовольственные открытые рынки могут быть открыты по такому же графику.

Супермаркеты смогут работать с 9 до 18 часов, а магазины у дома – с 9 до 20 часов.

Бизнес-центры, банки, обменные пункты, ломбарды, нотариусы, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители могут работать только в будние дни с 9 до 17 часов.

Кафе и рестораны смогут оставить открытыми только летние террасы и принимать на них не более 30 гостей одновременно. Время их работы ограничено с 10 до 20 часов.