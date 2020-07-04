Власти города говорят, что решили дефицит лекарств
  • 646
В аптеках Алматы сохраняются длинные очереди и по-прежнему нет жаропонижающих и антибиотиков
Фото Юны Коростелёвой, сделано в субботу в Алматы

В Алматы практически повсеместно – длинные очереди перед аптеками, в них по-прежнему нет жаропонижающих препаратов, антибиотиков, градусников, сообщают корреспонденты Vласти.

В центральной части и в спальных районах города почти перед каждой аптекой – от нескольких человек до десятков в очередях. Лишь в некоторых аптеках, которые обошли журналисты, есть лекарства, которые востребованы покупателями и оказались в дефиците больше недели назад.

В субботу власти города вновь заявили, что проблемы с поставками лекарств полностью решены. Такие же заявления дважды в течение недели делал Минздрав, в реальности дефицит в аптеках и на аптечных складах сохраняется.

Наиболее востребованных препаратов – парацетамола, сумамеда, тамифлю и других – в аптеках нет. По-прежнему невозможно купить и градусники, дефицит которых Минздрав также обещал устранить.

Перед крупнейшими городскими аптеками очереди сохраняются до глубокой ночи, пишут ежедневно очевидцы.

Дефицит лекарств сохраняется в Алматы и других городах Казахстана больше недели – после ухудшения ситуации с распространением коронавируса в стране. Врачи прописывают пациентам антибиотики, несмотря на то, что они неэффективны в борьбе с вирусом, а температуру рекомендуют сбивать парацетамолом.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Минздрав предлагает ввести в Казахстане карантин на месяц
Новости
Правительство определилось с вводимыми с 5 июля карантинными ограничениями
Новости
Общественный транспорт в столице прекратит работу на время карантина
Новости
Жесткий карантин планируют вернуть в Казахстане
Новости
Правительство предложило ввести карантин на две недели с 5 июля – Токаев
Новости
Казахстан исключили из предварительного списка стран, для которых Европа будет открыта с 1 июля