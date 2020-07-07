Мебель и машины запретили покупать госорганам и нацкомпаниям Казахстана

В ближайшие три года государственные органы и национальные компании не смогут покупать себе новую мебель и машины. Соответствующий мораторий ввело министерство финансов, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

«Министерством финансов по распоряжению правительства сроком на 3 года введен мораторий на закуп легковых, специальных и оперативно-служебных автотранспортных средств, а также офисной мебели для всех госорганов и субъектов квазигосударственного сектора. Таким образом, министерство финансов продолжает работу по оптимизации бюджета на текущий год и на период до 2023 года», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что параметры республиканского бюджета корректируются для экономного расходования средств для более эффективного их использования. В частности, только 532,8 млрд тенге, оптимизированные при уточнении республиканского бюджета на текущий год, были направлены на борьбу с COVID-19, предотвращение негативных последствий пандемии, поддержку граждан и бизнеса.

«В связи с пересмотром макроэкономических показателей на 2021-2025 годы также скорректированы возможности республиканского бюджета на 2021-2023 годы. При определении лимитов расходов администраторов бюджетных программ, лимиты на новые инициативы на 2021-2023 годы оптимизированы на 6,4 трлн тенге по отношению к утвержденному бюджету. В настоящее время идет его формирование. Действует рабочая группа по повышению доходов и оптимизации расходов республиканского бюджета на 2021-2023 годы, которой предложено сокращение расходов с учетом новых подходов и механизмов их финансирования», - также проинформировали в Минфине.