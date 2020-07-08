МВД начало расследование распространения фейков о «распылении коронавируса самолетами»

МВД начало расследование по факту распространения ложной информации о ситуации с коронавирусом в Казахстане, сообщил глава ведомства вечером в среду.

Следственным департаментом МВД начаты досудебные расследования по статье 274 Уголовного кодекса РК (Распространение заведомо ложной информации), санкция которой предусматривает наказание в виде штрафов, исправительных работ, ограничения или лишения свободы сроком до 7 лет, проинформировал Тургумбаев.

Он заявил, что распространение фейков участилось в последнее время. «Актуальную сегодня тему эпидеомиологической обстановки в стране отдельные лица используют для привлечения к себе внимания аудитории, не пренебрегая при этом рассылкой непроверенных сообщений, имеющие в том числе зарубежное происхождение», - отметил министр.

«Среди наиболее популярных рассылок – аудиосообщения о том, что якобы «вирус, распыляли над населенными пунктами с помощью самолетов и вертолетов», «Над Казахстаном распыляли биохимическое оружие» и другие», - говорится в заявлении Тургумбаева.

Он призвал казахстацев «доверять только официальным данным государственных органов, не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию».

Многочисленные фейки распространяются в Казахстане с начала эпидемии. Их активным тиражированием занимаются все это время в том числе и известные казахстанцы – популярные певцы и блогеры.