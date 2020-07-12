За минувшие сутки страна зафиксировала самый крупный прирост с начала эпидемии
  • 311
Число случаев коронавируса в Кыргызстане превысило 10 тысяч
Фото Минздрава Кыргызстана

В Кыргызстане за минувшие сутки подтвердили 719 новых случаев коронавируса – это крупнейший прирост с начала эпидемии в республике, передает Kloop.

Общее число выявленных в стране случаев COVID-19 достигло 10 629. Таким образом, Кыргызстан стал 70-м государством, где выявлено больше 10 тысяч зараженных коронавирусом. Выздоровели 3 387, болеют 7 110 человек. Из них только 670 в стационаре ( а 24 из них в реанимации). 6440 лечатся на дому.

За минувшие сутки в Кыргызстане умерло 7 человек от коронавируса и 41 от пневмонии. Как и в Казахстане, в Кыргызстане много случаев пневмонии, когда тест на COVID-19 дает отрицательный результат. При этом и врачи и власти признают, что в 95% случаев причиной пневмонии является коронавирус. Минздрав республики ежедневно сообщает о числе умерших от коронавируса и пневмонии.

Всего с начала эпидемии в Кыргызстане умерли непосредственно от коронавируса - 132 человека, от пневмонии - 423 человека.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Медцентру «Сункар» грозят судом за то, что он делает тесты на COVID-19
Новости
Горздрав столицы продолжает утверждать, что ежедневно в городе госпитализируют 200-300 пациентов с пневмонией
Новости
Токаев поручил уволить руководство фонда медстрахования и «СК-Фармация»
Новости
Руководители Фонда медстрахования и СК-Фармация подали в отставку
Новости
ВОЗ считает коронавирус причиной вспышки пневмонии в Казахстане
Новости
600 млн тенге, выделенные на борьбу с COVID-19, ушли на видеоролики и флешмобы