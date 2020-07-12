В конце июня Амандык Баталов сообщал о том, что заболел бессимптомной формой коронавируса
​Акима Алматинской области выписали из больницы
Фото со страницы Баталова в Facebook

Аким Алматинской области Амандык Баталов сообщил в Facebook о том, что в воскресенье был выписан из больницы после прохождения лечения от бессимптомной формы коронавируса. О своем заболевании он заявил 22 июня, после чего еще какое-то время лечился и продолжал работу из дома.

«Сегодня выписался из больницы. Хотел бы выразить огромную благодарность всем кто меня поддерживал, в первую очередь моим землякам-жетысусцам, друзьям, родным и близким.

Отдельное спасибо врачам за их самоотверженный труд. Именно от их действий зависит жизнь многих людей. Теперь приступаю к работе, чтобы вместе с вами побороть пандемию. Только объединив все наши усилия, мы справимся со всеми трудностями!», - написал Баталов на своей странице в Facebook.

Вслед за Баталовым коронавирусом заболели его заместитель Серикжан Бескемпиров и главный санитарный врач Алматинской области Кайрат Баймухамбетов. В эту пятницу стало известно об их кончине. Причина смерти Бескемпирова не уточнялась, а Баймухамбетов умер от пневмонии.

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