Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше

Согласно информации, которая поступила из 90% региональных избирательных комиссий, Дуда набрал 51% голосов, а его конкурент, оппозиционный кандидат от партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский, по предварительным данным, набрал 49% голосов.

Официальные итоги выборов Государственная избирательная комиссия опубликует в понедельник.

Дуда тем временем уже порадовался своей победе.

«Выиграть выборы при почти 70-процентной явке - это небывалое событие, - заявил он, выступая с речью. – Мы ждем официальных результатов выборов. Но я хочу уже сейчас пригласить Рафала Тшасковского и его супругу в президентский дворец в 23:00. Я знаю, что поздно, но мы все не будем спать допоздна этой ночью». Дуда пояснил, что приглашает конкурента, чтобы подать друг другу руки и «чтобы это рукопожатие завершило эту кампанию».

Тшасковский приглашение Дуды не принял. Он считает, что окончательные итоги второго тура будут в его пользу.

«Мы говорили, что будет близко. Так и есть. Но я абсолютно убежден, что мы победим. Нужно только подсчитать голоса. У них (противников – V) было абсолютно все, тонны денег, весь государственный аппарат, а у нас было гражданское общество и здравый рассудок. Я убежден, что мы изменим Польшу, поскольку если мы проснулись, то уже никто нас не усыпит», - сказал он, выступая перед своими сторонниками, заверив, что в любом случае продолжит бороться за свободные суды, отстаивать интересы слабых и защищать права женщин.