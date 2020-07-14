Цой объяснил это неблагополучной эпидситуацией и сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ
Начать учебный год дистанционно считает целесообразным глава Минздрава
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Возобновление очного обучения в школах может привести к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией, считает министр здравоохранения Алексей Цой. Кроме того, учитывая сезонный рост заболеваемости ОРВИ, он предлагает начать учебный год в школах дистанционно.

«Возобновление очного обучения в школах может привести к росту заболеваемости среди детей и передачи инфекции вне школы, а также вовлечение детей передачи инфекции в обществе», - сказал Цой во вторник в ход заседания правительства.

Он отметил, что наиболее подвержены распространению инфекции организованные коллективы и, как показывает практика, ежегодно от общего числа заболевших ОРВИ дети до 14 лет составляют до 70%.

«Учитывая сезонность заболеваний роста ОРВИ и эпидимилогической неблагополучности коронавирусной инфекции среди учащихся учебных заведений, считаем целесообразным рассмотреть дистанционное обучение всех классов среднего образования в первой четверти учебного года, за исключением малокомплектных школ», - предложил глава Минздрава.

В свою очередь министр образования и науки Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что учебный год 1 сентября предлагается начать в дистанционном формате в 1-11 классах, за исключением отдаленных сельских малокомплектных школ. Однако могут быть исключения.

«По заявлению родителей учащихся начальных классов, при наличии условий, предоставить возможность функционирования дежурных классов с соблюдением строгих санитарных мер. Это связано с возрастными особенностями учащихся младших классов. При этом будут обеспечены максимальные требования санитарной безопасности, дети будут учиться только в одном кабинете. Перемена - в разное время, измерение температуры при входе, усиление режимов проветривания, кварцевания и влажной уборки», - проинформировал он.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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