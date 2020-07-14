Основы прав человека. Лекция Татьяны Чернобиль

Vласть продолжает серию онлайн-лекций и бесед по деловым и общественным темам. В предстоящий четверг в прямом эфире в Facebook Vласти правозащитница Татьяна Чернобиль выступит с лекцией об основах прав человека.

Обеспечение защиты прав человека является приоритетным аспектом развития любого открытого общества, в котором свобода и достоинство каждого отдельного человека являются наивысшей ценностью. Смог ли мир достичь прогресса в сфере прав человека и не произойдет ли ухудшения на фоне ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса? Как в целом правозащитники рассматривают эти ограничения?

В предстоящий четверг, 16 июля, в 11:00, казахстанская правозащитница Татьяна Чернобиль в своей лекции об основах прав человека расскажет о том, что должен знать каждый гражданин о своих правах и почему это важно для развития открытого общества в Казахстане, каково положение дел с правами человека в стране, а также почему важны попытки гражданского общества построить диалог с государством для реализации своих конституционных прав.

Зрители смогут задать свои вопросы спикеру в комментариях. Позднее запись беседы будет доступна на сайте Vласти, а также в аккаунте издания в YouTube.