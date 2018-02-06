Нужна ли банкам госпомощь? Лекция Галима Хусаинова

Ключевые тезисы лекции:
- Большое количество людей рассматривает кредиты не как свой долг, а как потребительские расходы. Из-за этого они не всегда обращают внимание на конечную сумму выплат. Но когда приходит время погашать задолженность, они задаются вопросом о том, зачем им отдавать деньги банкирам. Однако выгоду от выплаты процентов по кредитам получают не столько банкиры, сколько их клиенты, открывшие депозиты.
- Казахстанские банки привлекают средства у вкладчиков и своих владельцев. Показатель, который отражает вложенные деньги самим владельцем банка, называется капиталом первого уровня. В среднем достаточность капитала первого уровня у казахстанских банков составляет 9-10%. Это означает, что из 10 тенге каждого выданного кредита лишь 1 тенге принадлежит акционерам банка.
- Казахстанцы, которые взяли кредиты, и сейчас не могут их выплатить, серьёзно пострадали от экономического кризиса. Из-за этого многие ипотечники просят реструктурировать их кредиты или простить им проценты. Но в праве ли тогда банк попросить отсрочку на выплату процентов по депозитам? Нет, но кто в таком случае должен возместить издержки, если это не могут сделать заёмщики? В таких случаях на помощь банкам должно приходить государство.
- Банковское законодательство Казахстана полностью стоит на стороне вкладчиков, разрешая им в любой момент снять средства с депозитов и не терять при этом полученных процентов. В классической практике банков такой продукт называется не депозитом, а текущим счётом. Но банки должны использовать этот ресурс для выдачи кредитов на длительные сроки. В других же странах финансовые институты не сталкиваются с такой проблемой.
- За счёт депозитов банки выдают множество кредитов, продолжительность которых может достигать 25 лет. Но возможность вкладчиков требовать возврат депозита в любой момент постоянно создаёт для банков риск ликвидности. И когда банк перестаёт кредитовать, чтобы привлечь эту ликвидность из различных источников, многие думают, что у него начались проблемы, хотя это вполне обычная ситуация. Но усиление оттока денег в этот момент обязательно их создаст.
Генеральным партнером Vласть Update Almaty выступает компания Kcell.
Партнерами недели лекций стали Kaspi Bank, Альфа-Банк, Intercontinental Almaty и Ahmad Tea.
Над видео работали Евгений Загороднев, Ринат Бесбаев и Юлия Панкратова.
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