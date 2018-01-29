Лекция в рамках Vласть Update Almaty
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Что значит быть современным художником? Лекция Рустема Бегенова
Фото Жанары Каримовой

Художественный руководитель Центра универсальных искусств ORTA Рустем Бегенов в рамках недели лекций Vласть Update Almaty читает лекцию "Что значит быть современным художником".

Ключевые тезисы лекции:

  • Чтобы стать художником, во-первых, нужно иметь склонность к творчеству, которая может проявиться в любом возрасте. Во-вторых, необходимо найти учителя - человека, который передаст знания, которые получить из коротких роликов на ютубе, например, не получится. Встретить своего учителя - это то же самое, что найти свою любовь или друга - также сложно и трудно. После того, как вы нашли мастера, нужно приложить множество сил и упорства, чтобы пройти процесс обучения. Как правило, мастер знает, сколько этот процесс длится.
  • Художники должны постоянно коммуницировать с потенциальными меценатами, спонсорами, зрителями, посредством социальных сетей и всеми возможными методами. На это уходит очень много времени. Художнику неизбежно приходится участвовать в «тусовках», куда, в основном, скатывается творческая жизнь человека. Необходимо также заниматься административными вопросами, такими как поиск декораций, места для их хранения и так далее.
  • Сегодня художник отвечает за все самостоятельно: от поиска идеи до распространения готового продукта творчества. Каждый художник - своего рода предприниматель.
  • Когда художник понимает, что итог его долгой работы недостаточно хорош, он должен от этого отказаться и продолжать работать. Современный художник - чуть ли не единственный воин качества. Художник может не удовлетвориться картиной или спектаклем, который он написал, ради качества и формирования хорошего вкуса у людей.
  • Художник видит вещи, на которые у других не хватает времени, сил, ресурсов и даже знаний.
  • Зритель сегодня - такой же художник: ему нужно понимать все процессы, что стоят за созданием картины. Хорошо, когда между зрителем и художником есть связь. В этом смысле современное искусство хорошо тем, что общение происходит при живом авторе и зрителе.

Генеральным партнером Vласть Update Almaty выступает компания Kcell.

Партнерами недели лекций стали Kaspi Bank, Альфа-Банк, Intercontinental Almaty и Ahmad Tea.

Над видео работали Евгений Загороднев, Ринат Бесбаев и Юлия Панкратова.

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