Лекция в рамках Vласть Update Almaty
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Технологические вызовы для телекоммуникационной отрасли. Лекция Арти Отса
Фото Жанары Каримовой

Главный исполнительный директор Kcell Арти Отс в рамках недели лекций Vласть Update Almaty читает лекцию "Технологические вызовы для телекоммуникационной отрасли в настоящем и будущем".

Кючевые тезисы лекции:

  • Доходы телекоммуникационных операторов во всём мире, равно как и в Казахстане, стагнируют, хотя требования потребителей к качеству интернета постоянно увеличиваются. Один из главных вызовов для операторов сегодня – как инвестировать в своё развитие при сохранении низкой стоимости услуг и желании людей использовать больше трафика.
  • На рынке существует огромное разнообразие мобильных приложений, но в среднем люди используют только 5-10 из них. На них же приходится и основной объём потребления интернет-трафика. Операторам в этих условиях важно понять, почему люди используют эти 5-10 приложений и как на их базе можно развивать коммерческие продукты.
  • В дальнейшем развитие будут получать микросегментные мобильные приложения, построенные вокруг главных сфер жизни человека – строительства, медицины, финансов, сельского хозяйства и других. Примером такого может быть сервис, помогающий правильно организовать процедуру применения пестицидов в сельском хозяйстве. Операторы уже ищут новые возможности в этих условиях.
  • Дальнейшее техническое совершенствование и желание людей не платить большие суммы за телекоммуникационные услуги подталкивают прежних конкурентов к сотрудничеству. Сотрудничество Kcell с компанией Beeline – один из первых примеров в СНГ, когда два самых больших конкурента объединяются для строительства инфраструктуры. По всей видимости, в будущем взаимодействие между операторами во всём мире будет только увеличиваться.

Генеральным партнером Vласть Update Almaty выступает компания Kcell.

Партнерами недели лекций стали Kaspi Bank, Альфа-Банк, Intercontinental Almaty и Ahmad Tea.

Над видео работали Евгений Загороднев, Ринат Бесбаев и Юлия Панкратова.

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