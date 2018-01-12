Технологические вызовы для телекоммуникационной отрасли. Лекция Арти Отса

Кючевые тезисы лекции:
- Доходы телекоммуникационных операторов во всём мире, равно как и в Казахстане, стагнируют, хотя требования потребителей к качеству интернета постоянно увеличиваются. Один из главных вызовов для операторов сегодня – как инвестировать в своё развитие при сохранении низкой стоимости услуг и желании людей использовать больше трафика.
- На рынке существует огромное разнообразие мобильных приложений, но в среднем люди используют только 5-10 из них. На них же приходится и основной объём потребления интернет-трафика. Операторам в этих условиях важно понять, почему люди используют эти 5-10 приложений и как на их базе можно развивать коммерческие продукты.
- В дальнейшем развитие будут получать микросегментные мобильные приложения, построенные вокруг главных сфер жизни человека – строительства, медицины, финансов, сельского хозяйства и других. Примером такого может быть сервис, помогающий правильно организовать процедуру применения пестицидов в сельском хозяйстве. Операторы уже ищут новые возможности в этих условиях.
- Дальнейшее техническое совершенствование и желание людей не платить большие суммы за телекоммуникационные услуги подталкивают прежних конкурентов к сотрудничеству. Сотрудничество Kcell с компанией Beeline – один из первых примеров в СНГ, когда два самых больших конкурента объединяются для строительства инфраструктуры. По всей видимости, в будущем взаимодействие между операторами во всём мире будет только увеличиваться.
Генеральным партнером Vласть Update Almaty выступает компания Kcell.
Партнерами недели лекций стали Kaspi Bank, Альфа-Банк, Intercontinental Almaty и Ahmad Tea.
Над видео работали Евгений Загороднев, Ринат Бесбаев и Юлия Панкратова.
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