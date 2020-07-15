Экс-член Центризбиркома Казахстана Владимир Фоос умер от пневмонии

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 14 июля 2020 года на 70 году ушел из жизни Фоос Владимир Карлович. Владимир Карлович стоял у истоков формирования электоральной системы независимого Казахстана, посвятив работе в Центральной избирательной комиссии свыше 20 лет», - говорится в сообщении.

Причина смерти в пресс-релизе не сообщается, только указывается, что «скоропостижный уход Владимира Карловича – это тяжелая и невосполнимая утрата».

В ЦИКе корреспонденту Vласти сообщили со ссылкой на родственников Фооса, что у него была пневмония.

«Коллектив Центральной избирательной комиссии глубоко скорбит о безременной утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.

Владимир Фоос был членом ЦИК с конца августа по декабрь 2017 года был членом ЦИК, до этого больше 10 лет являлся заместителем председателя Центральной избирательной комиссии.