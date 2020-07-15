Казахстан продлил запрет на импорт ГСМ до 1 сентября, сообщила в среду пресс-служба министерства энергетики республики.

«Казахстан продлил запрет на импорт ГСМ. Данная мера является временной и будет действовать до 1 сентября 2020 года», - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, своевременное утверждение приказа министра энергетики Казахстана от 27 марта «О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации» позволило обеспечить комфортный баланс между объемами производимых и потребляемых нефтепродуктов, срок окончания действия приказа был в июне. В министерстве считают, что запасы нефтепродуктов на внутреннем рынке находятся на достаточно высоком уровне и поступление дополнительных объемов импортного топлива может негативно отразиться на отечественной нефтепереработке.

«Для обеспечения энергетической безопасности страны министерством энергетики вводится запрет на ввоз в Республику Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом бензина, авиационного и дизельного топлива», - проинформировали в министерстве.