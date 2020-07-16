Страны ОПЕК+ договорились с августа увеличить добычу нефти

С августа общая квота сокращения стран составит 7,7 млн баррелей в сутки и продлится до конца года. При этом реальное сокращение квоты ОПЕК+ может быть меньше, поскольку в августе-сентябре такие страны, как Ирак, Ангола, Нигерия и Казахстан, не полностью выполнявшие соглашение в мае-июне, должны будут компенсировать это отставание. В частности, в течение июля-сентября они должны будут сократить добычу на 0,84 млн баррелей в сутки. В результате, по оценке главы Минэнерго Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Сальмана, в августе квота сократится лишь до 8,1-8,2 млн баррелей в сутки.

Решение об увеличении производства было принято на фоне частичного восстановления потребления и ожиданий по росту спроса на нефть в мире. На этой неделе ОПЕК улучшила прогноз на 130 тыс. баррелей в 2020 году до 8,9 млн баррелей в сутки, а Международное энергетическое агентство – на 700 тыс. баррелей в сутки до 8,6 млн баррелей в сутки.