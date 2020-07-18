Страны ЕАЭС создадут единый банк данных космической съемки и совместной космической системы ДЗЗ

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в рамках визита в Минск провел встречу с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), по итогам которой принята межгосударственная программа «Интегрированная система государств-членов Евразийского экономического союза по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли», сообщается на сайте главы казахстанского правительства.

В ходе встречи с Лукашенко он обсудил сотрудничество двух стран в торгово-экономической, сельскохозяйственной, цифровой сферах, промышленной кооперации, а также взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

Выступая же на заседании ЕМПС, Мамин указал на необходимость ускорить интеграцию национальных систем в сферах ветеринарного, санитарного, фитосанитарного, транспортного и таможенного контроля подчеркнул, чтобы своевременно и качественно обмениваться информацией для решения проблемных вопросов. В рамках развития интегрированной информационной системы ЕАЭС разработано 88 общих процессов, из которых только 19 (21%) введены в действие. Глава казахстанского правительства также отметил, что увеличение взаимных поставок возможно за счет более полного вовлечения предприятий-производителей ЕАЭС в государственные закупки, в которых ранее была достигнута договоренность предоставлять национальный режим.

Также Мамин подчеркнул необходимость усиления работы созданного в феврале 2018 года в структуре Евразийской экономической комиссии «Цифрового офиса». Из 78 цифровых инициатив поддержано только 14 (18%), 20 находятся на доработке (40 отклонено, 4 на рассмотрении).

В целом участники заседания рассмотрели ход работы по устранению барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, совершенствованию механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, дальнейшему развитию системы маркировки товаров средствами идентификации, формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

По итогам заседания принята межгосударственная программа «Интегрированная система государств-членов Евразийского экономического союза по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли». Программа предусматривает объединение ресурсов действующих и перспективных группировок спутников, создание единого банка данных космической съемки и совместной космической системы ДЗЗ на базе космических аппаратов среднего и высокого разрешения, разработка и производство которых будет осуществляться в кооперации предприятий стран ЕАЭС.

Также утвержден комплексный план мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территориях стран ЕАЭС. Кроме этого, совет распорядился разработать карты развития агроиндустрии и индустриализации ЕАЭС, а также принял решение о непроставлении с 1 марта 2021 года отметок таможенных органов в транспортных, коммерческих и иных документах при совершении таможенных операций в электронном виде.