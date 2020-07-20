Выплаты обещают начать с 20 июля
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Более 1 млн казахстанцев получат по 5,6 тыс. тенге на продукты
Фото Дулата Есназара

Минтруда и соцзащиты населения выплатит по 2 месячных расчетных показателя (1 МРП с 1 апреля равен 2778 тенге) более 1 млн. казахстанцев на продукты, сообщило ведомство в понедельник.

Среди получателей дети в возрасте от 6 до 18 лет, из числа получателей адресной социальной помощи, дети-инвалиды до 16 лет за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях, инвалиды I, II, III группы всех возрастов за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях, лица, воспитывающие ребенка-инвалида и безработные граждане, зарегистрированные в местном органе по вопросам занятости.

Зачисление выплаты обещают произвести с 20 июля до конца месяца.

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