Более 1 млн казахстанцев получат по 5,6 тыс. тенге на продукты

Минтруда и соцзащиты населения выплатит по 2 месячных расчетных показателя (1 МРП с 1 апреля равен 2778 тенге) более 1 млн. казахстанцев на продукты, сообщило ведомство в понедельник.

Среди получателей дети в возрасте от 6 до 18 лет, из числа получателей адресной социальной помощи, дети-инвалиды до 16 лет за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях, инвалиды I, II, III группы всех возрастов за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях, лица, воспитывающие ребенка-инвалида и безработные граждане, зарегистрированные в местном органе по вопросам занятости.

Зачисление выплаты обещают произвести с 20 июля до конца месяца.