Более 1 млн казахстанцев получат по 5,6 тыс. тенге на продукты

Выплаты обещают начать с 20 июля
Минтруда и соцзащиты населения выплатит по 2 месячных расчетных показателя (1 МРП с 1 апреля равен 2778 тенге) более 1 млн. казахстанцев на продукты, сообщило ведомство в понедельник.
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