Более миллиона человек подали заявки на получение соцвыплаты 42 500 тенге

Выплата назначена 880 тыс. гражданам
Тамара Вааль, Vласть
Около 880 тыс. казахстанцев одобрена социальная выплата в размере 42 500 тенге, сообщает в понедельник пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения. Всего же на данный момент заявления подали более одного миллиона человек.
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