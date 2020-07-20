Более миллиона человек подали заявки на получение соцвыплаты 42 500 тенге

Около 880 тыс. казахстанцев одобрена социальная выплата в размере 42 500 тенге, сообщает в понедельник пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения. Всего же на данный момент заявления подали более одного миллиона человек.

«По состоянию на 9:00 часов 20 июля принято 1 млн 55 тыс. уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социально страхования на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле, размер выплаты равен минимальной заработной плате – 42 500 тенге. Выплата назначена 880 тыс. человек», - сообщили в Минтруда.

В частности, 688,7 тыс. заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа в проактивном формате; 15,7 тыс. заявлений подали работодатели за работников и 350,6 тысяч - от других категорий граждан, в числе которых индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера.